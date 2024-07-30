نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أرسنال: كالافيوري يتمتع بشخصية عظيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن "المهارات المحددة" التي يتمتع بها المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري من الممكن أن تساعد أرسنال في اتخاذ الخطوة الأخيرة في السعي للفوز بالألقاب الكبيرة.



وبعد أن وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع أرسنال، إلتقى كالافيوري بزملائه الجدد في فيلادلفيا قبل مباراة أرسنال أمام ليفربول وديا، ومن المتوقع أن يتم وضع اللاعب متعدد المهارات صاحب ال22 عاما والذي يعتقد أنه كلف خزينة النادي 33.6 مليون جنيه إسترليني في البداية مع توقع أن يصل إجمالي رسوم إنتقال اللاعب إلى 42 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك المكافآت، في مركز الظهير الأيسر على الرغم من تألقه في دور أكثر مركزية في كأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب إيطاليا.



ويعتقد أرتيتا أن وصول كالافيوري الذي تابعه عدة أشهر حيث ساعد الأداء الرائع للاعب روما السابق فريق بولونيا على إحتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي سيعزز دفاعه الذي إستقبل أقل عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

مدرب أرسنال: كالافيوري يتمتع بشخصية عظيمة





وقال ميكيل أرتيتا: "ريكاردو يتمتع بشخصية عظيمة، ولديه مهارات محددة ستجعلنا أقوى بينما نسعى للفوز بالبطولات الكبرى، لقد أظهر بالفعل تطورا كبيرا في المواسم الأخيرة بأدائه مع بولونيا وإيطاليا، وكان تقدمه وتطوره في العام الماضي مثيرا للإعجاب حقا".



وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع ريكاردو ودمجه في الفريق ودعمه في السنوات القادمة".



وتنافس كل من ألكسندر زينتشينكو وجاكوب كيويور وتاكيهيرو تومياسو الذي من المتوقع أن يغيب عن بداية الموسم بسبب تعرضه للإصابة، على مركز الظهير الأيسر في أرسنال الموسم الماضي، ويعد جورين تيمبر الذي قضى معظم الموسم الماضي مصابا، خيارا آخر، لكن قدرة كالافيوري على التعامل مع الكرة وقراءة اللعبة من شأنها أن تجعله إصابة قوية، ويعتقد أن العديد من العروض قد قدمت من قبل أندية أخرى في الأسبوعين الماضيين، لكن ريكاردو كالافيوري كان عازما على الإنتقال إلى شمال لندن.



وقال إيدو المدير الرياضي لنادي أرسنال: "لقد حددنا ريكاردو كجزء من إستراتيجيتنا للتعاقد مع لاعبين يناسبون ملفنا وسيعززون فريقنا للتنافس على أعلى مستوى، إنه يبلغ من العمر 22 عاما لكنه يجلب الجودة والخبرة".



فيما قال كالافيوري: "تحدثت كثيرا مع المدرب ومع إيدو، وأقنعوني، لكني إقتنعت بنفسي بالفعل، أعتقد أنه أفضل مشروع بالنسبة لي في السنوات القادمة، وأعتقد أنني سأتحسن كلاعب وآمل أن نفوز أيضا بالألقاب".



ومن المتوقع أن يكثف أرسنال محاولاته للتعاقد مع لاعب خط وسط وقد يقترب من التعاقد مع لاعب ريال سوسيداد ميكيل ميرينو، ويتبقى أقل من عام على عقد ميكيل الفائز بلقب أمم أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا ولم يوافق بعد على تمديد عقده.

