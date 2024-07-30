نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر قمر: توقيت منافسات الكرة الطائرة في أولمبياد باريس غير موفق من اللجنة المنظمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة إن منتخب الفراعنة قدم أداء قوي أمام منتخبي بولندا وإيطاليا رغم الخسارة في المواجهتين إلا أن منتخب الطائرة أداء برجولة وقوة.

واعترف ياسر قمر أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لم تحسن تحديد التوقيت السليم لخوض المباريات مؤكدًا أن أداء مباريات كبيرة وصعبة الساعة التاسعة صباحًا قرار غير موفق من اللجنة المنظمة ويزيد من صعوبة الموقف أمام المنتخبات المشاركة.



وقال ياسر قمر لا نبحث عن أعذار ولكن بالفعل توقيت المباريات صعب ولم نتعرض له من قبل.

واوضح رئيس اتحاد كرة الطائرة أن منتخب مصر امامة اختبار غاية في الصعوبة امام منتخب البرازيل يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى ١١ أغسطس المقبل.



وخسر صباح اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني لكرة الطائرة رجال أمام نظيره إيطاليا بنتيجة 3/0 في المباراة الثانية له بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15

25/16

25/20

ويتواجد المنتخب الوطني للكرة الطائرة في المجموعة الثانية رفقة منتخبات بولندا، إيطاليا والبرازيل.

