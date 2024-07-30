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أحمد جودة - القاهرة - خضع كولبي بيشوب، مهاجم بورتسموث الإنجليزي، لجراحة في القلب بعد فحوصات طبية روتينية.

لاعب بورتسموث يجري جراحة في القلب

وأجرى بيشوب (27 عاما) جراحة عاجلة بعد فحص روتيني للقلب كجزء من الفحوصات التي تجرى في فترة ما قبل الموسم، حيث أظهرت خطرا محتملا على صحته.

ولم يحدد بورتسموث، الذي يستعد للمشاركة مجددا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب) موعدا زمنيا لعودة بيشوب للمستطيل الأخضر.

وقال بيشوب للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي "بالتأكيد لم تكن بداية الموسم كما توقعت بعد هذا الخبر. لقد كان وقتا عصيبا حقا بالنسبة لي ولزوجتي وطفلي الجديد".

وأضاف بيشوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "رغم الظروف الصعبة، فأنا ممتن للغاية لإجرائي الجراحة على يد خبير عالمي رائد لاستعادة لياقتي البدنية الكاملة".

وسجل بيشوب، الذي انضم لصفوف بورتسموث قادما من فريق أكرينجتون قبل عامين 21 هدفا في 48 مباراة الموسم الماضي، مما ساعد النادي في الفوز بلقب الدوري الدرجة الثانية (ليج 1).