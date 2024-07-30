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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض إقتراحا من لجنة الكرة بتأجيل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد إلى يناير المقبل.

شبانة: كولر يرفض حلول لجنة الكرة المحلية ويتمسك بالهاجم الأجنبي المنتظر

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة الكرة بالنادي إقترحت على كولر إسم أحمد أمين أوفة مهاجم إنبي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية مع تأجيل صفقة المهاجم الأجنبي للشتاء في ظل المبالغه في أسعار اللاعبين بالإضافة إلى تألق وسام أبو علي مع الفريق.

وأكد شبانة أن كولر رفض هذا المقترح وطالب بسرعة ضم مهاجم أجنبي يبدأ معه الموسم الجديد.

