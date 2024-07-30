الريال يستهدف ضم نجم ريفربليت الأرجنتيني

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح ريال مدريد على وشك التوقيع مع فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني البالغ من العمر 16 عاما.

الريال على وشك التوقيع مع لاعب ريفر بليت

وتوصل الريال كما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى إتفاق بشأن الراتب مع اللاعب الأرجنتيني ويريد الفريق الملكي إنهاء توقيعه في أقرب وقت ممكن، بالرغم من أن اللاعب لن يهبط إلا في ملعب "سانتياجو برنابيو" على أقرب تقدير في الصيف المقبل.



ويتفاوض الميرينجي بشأن توقيع ماستانتونو "خطوة بخطوة" حيث أنهم يعلمون أنه صغير جدا وأن أولوية اللاعب هي الحصول على دقائق للعب في إسبانيا، لن تتاح له الفرص المتاحة له حاليا في ريفر بليت، لكن القفز إلى نادي أوروبي مثل ريال مدريد هو سبب كافي لإقناع الصبي البالغ من العمر 16 عاما.

لكن ريفر بليت إستغل ذلك وقام بتجديد عقد اللاعب ورفع الشرط الجزائي في عقده إلى 45 مليون يورو وكان السيتي على وشك ضم ماستانتونو لكن رغم ذلك يرغب ريال مدريد في ضمه.

