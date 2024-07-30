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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن لاعب خط الوسط الألماني باسكال جروس على وشك الانتقال إلى نادي بوروسيا دورتموند.

جروس على أعتاب بوروسيا دورتموند

وذكرت مصادر مقربة من الصفقة للصحفي فابريزيو رومانو أن نادي دورتموند سيقوم بدفع مبلغ قدره 7 ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات أخرى للحصول على خدمات اللاعب الذي يلعب حاليا في صفوف برايتون الإنجليزي.

وسيعود جروس (33 عاما) إلى الدوري الألماني بعد تجارب سابقة مع أندية هوفنهايم وإنجولشتات وكارلسروه، ومن المقرر أن يوقع عقدا مع دورتموند يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي نادي بوروسيا دورتموند إلى تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، حيث يطمح الفريق إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

