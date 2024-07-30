نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز " المصارعة براعم" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستمر تدريبات مركز تدريب لعبة المصارعة براعم بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد، بمركز شباب السلام.

حيث أدي لاعبو الفريق تدريباتهم تحت إشراف الكابتن محمد ابراهيم، والكابتن عمرو حسن مدربي الفريق

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .



يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم المدير المالي، ومحمد النعناعي ادارى مركز المصارعة بالمشروع .

