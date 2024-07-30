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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب العراق والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب العراق والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. يشهد ملعب "جيوفروى جيشار" مساء اليوم الثلاثاء مواجهة تاريخية تجمع بين منتخب المغرب الأولمبي ومنتخب العراق، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. مباراة اليوم تحمل أهمية قصوى لكلا المنتخبين، حيث ستحسم مصيرهما في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

مباراة منتخب العراق والمغرب (Iraq vs Morocco) اليوم في أولمبياد باريس 2024

مواجهة نارية بين أسود الأطلس ورفاق الأسود.. المغرب والعراق يخوضان معركة حاسمة للتأهل

ويدخل أسود الأطلس المباراة وهم في وضعية صعبة، بعدما حققوا فوزًا ثمينًا على الأرجنتين وتعادلوا مع أوكرانيا، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة. أما منتخب العراق، فيأمل في تحقيق الفوز لضمان التأهل، بعدما فاز على أوكرانيا وخسر أمام الأرجنتين.

تساوي المنتخبات الأربعة في المجموعة من حيث عدد النقاط يجعل المنافسة شديدة، حيث أن أي نتيجة قد تحدث تغييرًا في ترتيب المجموعة. فوز أي من المنتخبين المغربي أو العراقي سيضمن له التأهل، بينما قد يتسبب التعادل في إقصاء كليهما إذا حققت الأرجنتين أو أوكرانيا الفوز في مباراتهما.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للكرة العربية، حيث تمثل فرصة تاريخية لمنتخبي المغرب والعراق للتأهل إلى الأدوار المتقدمة في إحدى أهم البطولات العالمية. كما أن المباراة ستشهد صراعًا كبيرًا بين اللاعبين العرب، الذين سيسعون بكل قوة لتحقيق الفوز ورفع علم بلادهم.

موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024

يشهد ملعب "جيوفروى جيشار" مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، مواجهة نارية تجمع بين المنتخب المغربي الشاب ومنتخب العراق الطموح، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. وستُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب والسادسة بتوقيت مصر، في مواجهة يتوقع لها أن تشهد إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق ومنتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024

تترقب الجماهير العربية بفارغ الصبر مواجهة المنتخب المغربي الشاب ومنتخب العراق الطموح، في مباراة حاسمة ستحدد مصير الفريقين في أولمبياد باريس 2024. وبهذه المناسبة السعيدة، أعلنت العديد من القنوات الرياضية عن نيتها نقل المباراة مباشرة وبشكل مجاني عبر شاشاتها، لتتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين لدعم المنتخبين العربيين. ومن بين القنوات التي ستنقل المباراة: قناة الرياضية المغربية، والتي ستبث المباراة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، والتي ستنقل المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق النجم المصري محمد بركات.

جدول الترددات

يمكن للمشجعين العرب ضبط أجهزتهم على الترددات التالية للاستمتاع بمشاهدة مباراة المغرب والعراق:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الرياضية المغربية نايل سات 11515 عمودي 27500 5/6 beIN Sports HD Xtra 1 Eutelsat 8 West A 11054 أفقي 27500 3/2

تشكيل المغرب المتوقع أمام العراق

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: مهدي بوكامير - زكريا الواحدي - أسامة العزوزي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون - أسامة تارجالين - بلال الخنوس.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي - إلياس بن صغير - سفيان رحيمي.

تشكيل العراق المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى: حسين حسن.

خط الدفاع: مصطفى سعدون - زياد تحسين - حسين عامر - أحمد مكنزي.

خط الوسط: كرار محمد - إبراهيم بايش - نهاد محمد.

خط الهجوم: علي جاسم - أيمن حسين - يوسف الأمين.

ترتيب المجموعة الثانية

الارجنتين ثلاث نقاط المغرب ثلاث نقاط اوكرانيا ثلاث نقاط العراق ثلاث نقاط

السيناريوهات المحتملة

بات من المؤكد صعود أحد المنتخبين العربيين وخروج الآخر، وتتلخص احتمالات التأهل كما يلي:

1. فوز العراق على المغرب وفوز أوكرانيا على الأرجنتين:

- يصعد العراق وأوكرانيا.

- فارق الأهداف والمواجهات المباشرة سيحدد المتصدر والوصيف.

2. فوز العراق على المغرب وتعادل أوكرانيا مع الأرجنتين:

- يصعد العراق في المركز الأول.

- فارق الأهداف سيحدد المتأهل بين الأرجنتين وأوكرانيا في المركز الثاني.

3. فوز المغرب على العراق وفوز الأرجنتين على أوكرانيا:

- يضمن صعود المغرب والأرجنتين.

- فارق الأهداف والمواجهات المباشرة سيحدد ترتيب الصدارة.

4. فوز المغرب على العراق وتعادل الأرجنتين مع أوكرانيا:

- يضمن صعود المغرب في المركز الأول.

- فارق الأهداف سيحدد المركز الثاني بين أوكرانيا والأرجنتين.

5. تعادل العراق والمغرب وفوز الأرجنتين:

- يصعد المغرب في المركز الثاني خلف الأرجنتين بفارق الأهداف عن العراق.

6. تعادل العراق والمغرب وتعادل الأرجنتين مع أوكرانيا:

- كل الفرق ستملك 4 نقاط.

- سيتم اللجوء إلى عدد الأهداف، ثم فارق النقاط في المواجهات المباشرة، ثم الأهداف المسجلة في المباريات المتساوية في النقاط، ثم اللعب النظيف، وأخيرًا القرعة لتحديد المتأهلين.