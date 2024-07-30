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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب العراق ضد المغرب مباشر دون تقطيع | أولمبياد باريس 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب العراق ضد المغرب مباشر دون تقطيع | أولمبياد باريس 2024.. يشهد ملعب "جيوفروى جيشار" مساء اليوم الثلاثاء مواجهة تاريخية تجمع بين منتخب المغرب الأولمبي ومنتخب العراق، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. مباراة اليوم تحمل أهمية قصوى لكلا المنتخبين، حيث ستحسم مصيرهما في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.