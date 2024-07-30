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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر منتخب العراق اليوم.. مشاهدة منتخب العراق × المغرب Iraq vs Morocco بث مباشر بدون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب العراق اليوم.. مشاهدة منتخب العراق × المغرب Iraq vs Morocco بث مباشر دون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024.. يشهد ملعب "جيوفروى جيشار" مساء اليوم الثلاثاء مواجهة تاريخية تجمع بين منتخب المغرب الأولمبي ومنتخب العراق، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. مباراة اليوم تحمل أهمية قصوى لكلا المنتخبين، حيث ستحسم مصيرهما في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.