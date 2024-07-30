يلا كورة لايف مباشر .. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد أسبانيا Egypt vs Spain مباشر دون تقطيع | أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد أسبانيا Egypt vs Spain مباشر دون تقطيع | أولمبياد باريس 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد أسبانيا Egypt vs Spain مباشر دون تقطيع | أولمبياد باريس 2024.. يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني روجيريو ميكالي لخوض مواجهة تاريخية أمام نظيره الإسباني في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتكتسب المباراة أهمية بالغة، حيث تقف مصر على أعتاب التأهل إلى ربع النهائي، بعد أن حققت فوزًا ثمينًا على أوزبكستان في الجولة الثانية.

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