شاهد بالبث المباشر منتخب مصر اليوم (0-0).. مشاهدة منتخب مصر × أسبانيا Egypt vs Spain بث مباشر دون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر منتخب مصر اليوم.. مشاهدة منتخب مصر × أسبانيا Egypt vs Spain بث مباشر بدون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب مصر اليوم.. مشاهدة منتخب مصر × أسبانيا Egypt vs Spain بث مباشر دون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024.. يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدير الفني روجيريو ميكالي لخوض مواجهة تاريخية أمام نظيره الإسباني في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتكتسب المباراة أهمية بالغة، حيث تقف مصر على أعتاب التأهل إلى ربع النهائي، بعد أن حققت فوزًا ثمينًا على أوزبكستان في الجولة الثانية.

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