نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن مواصلة برشلونة الإسباني العمل على تدعيم هجوم كتيبة المدير الفني الألماني هانز فليك في الموسم المقبل بجانب تعزيز مركز الجناح بالتعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو وداني أولمو نجم لايبزيج الألماني ولكن قبل الصفقتين يتوجب على النادي الكتالوني التخلص من بعض اللاعبين إفساح المجال ماليًا.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن حالة اللاعبين الذين ارتبطوا بالرحيل عن برشلونة وموقفهم من الرحيل وعلى رأسهم إريك جارسيا الذي يريد البقاء في البرسا رغم اهتمام جيرونا بجلبه.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنيجو مارتينيز لا يفكر إلا في الاستمرار مع برشلونة علمًا بأن فليك يعتمد عليه على الرغم من عدم تسجيله حتى الآن في الفريق للموسم الجديد ولا يهتم بأي عروض وينوي خوض ثاني موسم له مع البرسا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة للألماني إلكاي جوندوجان الذي ارتبط بالرحيل فإنه لا يفكر في مغادرة البرسا وتعتمد خطط فليك عليهعلمًا بأن فيران توريس هو الآخر لا يريد الرحيل رغم عدم ظهوره بالشكل المتوقع.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الثلاثي فيتور روكي ورافينيا وأنسو فاتي لا يريدون الرحيل عن البرسا وبخصوص الهولندي فرينكي دي يونج فإن فليك لا يفضل فكرة بيعه علمًا بأنه يغيب حاليًا بداعي الإصابة.