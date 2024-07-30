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أحمد جودة - القاهرة - جولة أولمبية ومنافسة كروية عالمية، بين Morocco VS Iraq، جارية الآن Iraq بث مباشر.. مشاهدة مباراة العراق والمغرب مجانا في أولمبياد باريس، تترقب الجماهير العربية، قمة من العيار الثقيل في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بين منتخبي المغرب والعراق، وتقام مباراة المغرب والعراق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا الأرجنتين وأوكرانيا، وستكون المباراة المقبلة معركة شرسة بين المنتخبين، مع تساوي جميع فرق المجموعة الثانية في عدد النقاط (3 نقاط لكل منتخب)، ويسعى منتخب أسود الأطلس إلى تحقيق الانتصار، بعد فوزه في الجولة الأولى على الأرجنتين (2-1) بسيناريو درامي، وخسارته بنفس الطريقة أمام أوكرانيا (2-1)، أما منتخب العراق فقد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكرانيا (2-1)، قبل أن يخسر من الأرجنتين (1-3) في الجولة الثانية.

مشاهدة مباراة العراق والمغرب مجانا في أولمبياد باريس

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جارية الآن Iraq بث مباشر.. مشاهدة مباراة العراق والمغرب مجانا في أولمبياد باريس

مشاهدة مباراة العراق والمغرب

موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024 هو يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، على ملعب أليانز ريفييرا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المغرب (16:00)، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت العراق والسعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024 وكيفية تتابعها على الإنترنت

مشاهدة مباراة العراق والمغرب.. وتمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024، وسوف تبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 1، كما أعلنت قناة الرياضية المغربية المفتوحة الحصول على حقوق البث الفضائي لمنافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024 على قمر نايل سات، كما يمكن مشاهدة المباراة على الإنترنت عبر تطبيق beIN connect أو TOD، وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد العراق في أولمبياد باريس 2024

قناة الرياضية المغربية القمر الصناعي النايل سات التردد 11515 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي

قناة الجزائرية الرياضية القمر الصناعي النايل سات التردد 11680 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب أفقي

معلق مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024

وحددت شبكة قنوات بي إن سبورتس، اسم المعلق على مباراة المغرب والعراق، وهو محمد بركات.

مباراة العراق والمغرب بالتفصيل

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب المغرب - العراق الثلاثاء 30 يوليو 2024

4:00 مساء بتوقيت المغرب 6:00 مساء بتوقيت العراق ومصر والسعودية beIN Sports HD 1 محمد بركات اليانز ريفييرا

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة العراق في أولمبياد باريس 2024

ويعتمد طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الأولمبي، على الأسماء الآتية:

تشكيل منتخب المغرب أمام العراق في أولمبياد باريس الخطة 4-3-3 حراسة المرمى منير المحمدي خط الدفاع مهدي بوكامير زكريا الواحدي أسامة العزوزي أشرف حكيمي خط الوسط أمير ريتشاردسون أسامة تارجالين بلال الخنوس خط الهجوم عبدالصمد الزلزولي إلياس بن صغير سفيان رحيمي

تشكيل منتخب العراق لمواجهة المغرب في أولمبياد باريس 2024

ويعتمد راضي شنيشيل، مدرب منتخب العراق الأولمبي، على الأسماء الآتية:

تشكيل منتخب العراق أمام المغرب في أولمبياد باريس الخطة 4-3-3 حراسة المرمى حسين حسن خط الدفاع مصطفى سعدون زياد تحسين حسين عامر أحمد مكنزي خط الوسط كرار محمد إبراهيم بايش نهاد محمد خط الهجوم علي جاسم أيمن حسين يوسف الأمين

مشاهدة مباراة العراق والمغرب.. ويأتي اللقاء في ملحمة كروية جديدة ضمن دور المجموعات في الألعاب الأولمبية باريس 2024، يترقب عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة العراق والمغرب التي تُعد بمثابة مواجهة حاسمة لتحديد مصير المنتخبين في المجموعة الثانية لفئة تحت 23 سنة، ويجتمع الفريقان على أرضية الميدان بتاريخ وروح قتالية عالية، حيث كل نقطة قد تعني الفارق بين التقدم إلى الدور القادم أو العودة إلى الديار، وتأتي هذه المباراة في ختام مرحلة المجموعات، مما يضاعف من أهميتها ويجعل من كل لحظة داخل المستطيل الأخضر محط أنظار العالم. المنتخب العراقي، الذي عود جمهوره على العزيمة والإصرار، يسعى لاستغلال كل فرصة لتأكيد جدارته بالتأهل، فيما يطمح المنتخب المغربي لتقديم أداء يليق بتاريخه الكروي العريق والعودة إلى سكة الانتصارات، وتتوجه الأنظار نحو هذه المعركة الكروية، حيث الحماس والتشويق متوقعان أن يسودا الملعب من اللحظة الأولى، وسيكون تأثير لعبة العراق والمغرب واضحًا في رسم ملامح المنافسة بالأدوار اللاحقة، مما يجعلها مواجهة لا تُفوّت لكل متابع ومحب لكرة القدم.