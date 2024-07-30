بأقدام إبراهيم عادل.. منتخب مصر يتقدم على إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول، الذي جمع بين منتخب مصر الاولمبي ضد نظيره إسبانيا، اليوم بتقدم الفراعنة لهدف نظيف، في المواجهة الأخيرة له، ضمن منافسات أولمبياد باريس.

وأسندت مباراة، منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره إسبانيا، لطاقم تحكيم كندي، في المواجهة الأخيرة والثالثة للفراعنة، والتي تقام ضمن أولمبياد باريس 2024، ويقودها طاقم حكام كندي.

منتخب مصر يتقدم على إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

وانطلقت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر الاولمبي واسبانيا، بإستحواذ وسيطرة من قبل منتخب مصر الاولمبي.

وحاول العديد من لاعبي منتخب مصر من التسجيل في شباك اسبانيا، ولكم القائم كان له رأي أخر، وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب، من عمر اللقاء سجل اللاعب إبراهيم عادل هدف التقدم في شباك منتخب اسبانيا، في الدقيقة ال40، عقب تمريرة ناجحه من زيزو.

بدلاء منتخب مصر ضد إسيانيا في اولمبياد باريس

(علي الجابري - محمد طارق - زياد كمال - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد - بلال مظهر)

ويُدير مباراة منتخب مصر وإسبانيا، بمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لطاقم تحكيم كندي، وتكون من:

حكم ساحة، الكندي درو فيشر، ويرافقه المساعد الأول، الكندي مايكل بارفيجن، والمساعد الثاني، الكندي لياس عرفة، ويعاونه الحكمة الرابعة، الصربية جيلينا شفيتكوفيتش.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة، ضمن وصافة ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، الفوز في منافسات اولمبياد باريس 2024، أمام نظيره أوزبكستان والتي انتهت بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي ضد إسبانيا

ومن المنتظر، أن تنقل مبارة منتخب مصر الاولمبي ضد إسبانيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وكذلك شبكة قنوات الكأس، عبر الترددات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.