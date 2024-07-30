نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الجزيرة يعلن التعاقد مع محمد النني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي بشكل رسمي مساء اليوم الثلاثاء التعاقد مع محمد النني نجم منتخب مصر قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي.

ونشر نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو للاعب وعلق عليه: "حان الوقت، محمد النني جزراوي.

ويشارك النني مع منتخب مصر اليوم ضد إسبانيا في آخر لقاءات دور المجموعات على ملعب بوردو الجديد.

وانضم النني إلى أرسنال في موسم 2016 قادما من نادي بازل السويسري، وقضى 8 سنوات مع الفريق اللندني.

يذكر أن نجم مصر شارك مع الجانرز في 161 مباراة وسجل 6 أهداف فقط وتوج بلقبين كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.