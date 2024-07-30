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أحمد جودة - القاهرة - تعثرت مفاوضات نادي النصر السعودي للحصول على خدمات ويسلي جاسوفا لاعب كورينثيانز البرازيلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

تعثر مفاوضات النصر لضم لاعب كورينثيانز

ويرغب نادي النصر في تدعيم صفوفه بصفقات شابة إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد 2024-2025.



وبحسب الصحفي البرازيلي برونو أندرادي من خلال صفحته على موقع "إكس" فإن: "كورينثيانز تلقى عرضا بقيمة 25 مليون يورو من النصر، للتعاقد مع المهاجم الشاب ويسلي جاسوفا، لكن الصفقة في طريقها للفشل".



وأضاف: "لم يحسم النصر الإتفاق مع الوكلاء والوسطاء، ليقترب ذو ال19 عاما من نوتينجهام فورست، نظير عرض مالي مماثل لما قدمه النادي السعودي".



وخسر النصر السعودي في مباراته الودية الماضية أمام بورتو البرتغالي بأربعة أهداف نظيفة في معسكر الفريق المقام في البرتغال.