نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات طنطا الجديدة للموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبرمت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي عدد من الصفقات الجديدة في إطار دعم الفريق إستعدادًا للموسم المقبل

كانت لجنة الكرة برئاسة المحاسب محمد أبو فريخة وعضوية المستشار محمد صدقي والدكتور أحمد شمس والكابتن علاء عكاشة قد عقدت جلسات تفاوض وتوقيع عقود مع ٧ لاعبين في مراكز مختلفة في ظل حاجة الفريق الفنية وذلك بالتعاون مع محمد حليم المدير الفني الجديد للفريق وجاءت علي النحو التالي:

سعد جمال شعبان

وسط ملعب شمال

النادي السابق.. بترول أسيوط

أحمد محمد قطب

مدافع آيسر

دلفي

أحمد أبو عجيلة

وسط يمين

أبوقير للأسمدة

حسين أنور الشحات الشهير ب ( زيكا )

وسط ملعب.. باك رايت

الترسانة

محمد نبيل عبد العال

مدافع

الإنتاج الحربي



أحمد سعيد الشهير ب ( أوكا )

مدافع

مكادي

محمد إبراهيم رمضان

جناح يمين

التعاون الليبي

وكان مجلس الإدارة برئاسة المحاسب فايز عريبي قد أستقر علي تعيين علاء عكاشة عضوًا للجنة الكرة ومدير الكرة ومحمد حليم مديرًا فنيا للفريق ويعاونة وليد المحروق وبدران علي مدربين وإكرامي صابر مدرب مساعد وعلي فرج مدربًا لحراس المرمي.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق اليوم الأول من فترة الإعداد غدًا الاربعاء.