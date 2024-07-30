نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر الأوليمبي بالفوز علي إسبانيا والتأهل إلي دور الثمانية في منافسات أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم، بالفوز علي منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، والتأهل إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس، متصدرًا مجموعته.



وأشاد الوزير بالأداء الكبير والرجولي من كافة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة روجيه ميكالي، مشيرًا أن ذلك يعكس الجهود المبذولة طوال الفترة الماضية في إعداد المنتخب للمشاركة بقوة في دورة الألعاب الأولمبية.



كما طالب وزير الشباب والرياضة الجماهير المصرية، بتشجيع الفريق وكافة أبطالنا الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية ورفع إسم مصر عاليًا، وكذلك استمرار تقديم الأداء المميز.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية متصدرًا المجموعة الثالثة برصيد ٧ نقاط، في مجموعة تضم إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.