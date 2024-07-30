نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم يوفنتوس يرفض عرض أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن فيديريكو كييزا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي عرضا من نادي أهلي جدة السعودي لضمه.



وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن اللاعب رفض عرضين الأول من أهلي جدة والثاني من نادي بيشكتاش التركي من أجل الإنضمام إلى نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا في نسخته القادمة.



وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الأهلي السعودي كان يتضمن عقدا لمدة 3 مواسم مقابل من 15 إلى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.



من ناحية أخرى يخوض أهلي جدة مباراته الودية الرابعة أمام فريق الرياض اليوم، خلال معسكر الفريق المقام في النمسا إستعدادا لبداية الموسم الجديد 2024-2025.