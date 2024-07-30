الارشيف / الرياضة

مهاجم يوفنتوس يرفض عرض أهلي جدة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم يوفنتوس يرفض عرض أهلي جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  
أفادت تقارير صحفية عالمية بأن فيديريكو كييزا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي عرضا من نادي أهلي جدة السعودي لضمه.


وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن اللاعب رفض عرضين الأول من أهلي جدة والثاني من نادي بيشكتاش التركي من أجل الإنضمام إلى نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا في نسخته القادمة.


وأشارت الصحيفة إلى أن عرض السعودي كان يتضمن عقدا لمدة 3 مواسم مقابل من 15 إلى 20 مليون يورو في الموسم الواحد.


من ناحية أخرى يخوض أهلي جدة مباراته الودية الرابعة أمام فريق الرياض اليوم، خلال معسكر الفريق المقام في النمسا إستعدادا لبداية الموسم الجديد 2024-2025.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا