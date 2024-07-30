نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يطلب التعاقد مع حارس المصري لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم مسئولو نادي بيراميدز طلبا إلى إدارة النادي المصري للتعاقد مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي وذلك لتدعيم صفوف الفريق السماوي في الموسم المقبل.

رحب مسئولو النادي المصري بالتعاون مع نادي بيراميدز لكنهم أصروا على عدم التخلي عن محمود جاد حارس مرمى الفريق.

جاء طلب التعاقد مع محمود جاد بناء على توصيات الجهاز الفني لنادي بيراميدز الذي يرى في جاد إضافة قوية للفريق نظرا لأدائه المتميز مع النادي المصري البورسعيدي في الموسم الماضي.

يعد محمود جاد من الحراس الواعدين في الدوري المصري حيث قدم أداء لافتا مع المصري خلال الموسم الماضي حيث تألق جاد في العديد من المباريات الحاسمة مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة.