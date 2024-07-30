نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يطلب طاقم حكام أجنبي في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طلب إدارة نادي الهلال السعودي طاقم تحكيم أجنبي لمباراتي الفريق في نصف نهائي ونهائي كأس السوبر السعودي المقرر إقامته في الفترة من 13 أغسطس حتى 17 من الشهر نفسه.



وأصدر الإتحاد السعودي لكرة القدم بيانا يوم الأحد الماضي جدد فيه إشتراط التقدم بطلب طاقم تحكيم أجنبي قبل 14 يوما من موعد المباراة، وبين الإتحاد تكلفة إستقدام أربع حكام حيث تبلغ 175 ألف ريال سعودي، فيما تبلغ طاقم الحكام المكون من خمسة حكام 219 ألفا.



ويفتتح الهلال الموسم الكروي الجديد بمواجهة أهلي جدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل.



وفي اليوم التالي سيواجه النصر وصيف بطولتي الدوري والكأس والتعاون صاحب المركز الرابع في دوري "روشن" السعودي، بينما يقام نهائي كأس السوبر يوم 17 أغسطس المقبل.



وأدار طاقم تحكيم سعودي النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر السعودي التي أقيمت في دولة الإمارات، حيث أدار محمد الهويش مباراة نصف النهائي بين الهلال والنصر، وتولى فيصل البلوي مباراة إتحاد جدة والوحدة، وأدار خالد الطريس نهائي البطولة بين إتحاد جدة والهلال وإنتهى بفوز الهلال (4-1).