نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن سليمان يعلن رحيله عن تدريب الشرطة العراقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن المدير الفني المصري مؤمن سليمان رحيله رسميًا عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي اليوم الثلاثاء.

وكتب مؤمن سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اليوم انتهي مشواري مع نادي الشرطه العريق كانت رحله لا تصدق أحداثها سريعه ومتلاحقه نهايتها احسن ما يكون".

وأضاف: " كل الشكر لجماهير نادي الشرطه علي الحفاوه والحب اللذي منحتوني إياه واشكر الاعبين والجهاز الفني والإداري علي محبتهم وتفانيهم في العمل وتحقيق الانجاز العراق بلدي الثاني بلد الخير والشهامه اشكركم جميعا".

جدير بالذكر أن المدرب المصري مؤمن سليمان نجح في حصد لقب كأس العراق، بالإضافة إلى الدوري العراقي أيضًا مرتين، وكأس السوبر.