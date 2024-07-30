نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوقف قبول العضويات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء أمس إيقاف قبول العضويات الجديدة، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل وحتى الانتهاء من العديد من المشروعات الإنشائية الضخمة الجاري تنفيذها في كافة أفرع النادي.

وحتى يتسنى لأعضاء النادي الاستمتاع بالبنية التحتية الهائلة التي بات النادى يمتلكها وسيتم قبول عدد محدود للغاية من الأعضاء عند فتح باب القبول مجددًا، مع دراسة سياسة الأسعار الجديدة، وفقًا لمقتضيات السوق في هذا التوقيت.