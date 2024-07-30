نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر « زد إف سي» يجدد عقد المدير الفني مجدي عبدالعاطي حتى موسم 2026-2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن زد إف سي عن تجديد عقد المدير الفني مجدي عبدالعاطي لموسمين مقبلين، ليستمر مشواره مع الفريق حتى موسم 2026-2027.

جاء هذا القرار تقديرًا للنتائج الرائعة التي حققها عبدالعاطي منذ توليه قيادة الفريق، بدايةً من تأهل الفريق الأول زد إف سي إلى الدوري الممتاز ثم تقديم مستويات مميزة في الموسم الجاري.



يتمتع مجدي عبدالعاطي بخبرات فنية كبيرة، حيث ساهم في الصعود بأندية للدوري الممتاز، بما يتماشى مع خطة ورؤية زد إف سي الفنية.

وساعدت نجاحاته السابقة وخبرته الممتدة في تطوير الفرق التي عمل معها، كما يمتلك رؤية تمكنه من تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.



ويحتل زد إف سي المركز السابع في ترتيب الدوري المصري لموسم 2023-2024. في 26 يونيو 2024، حقق الفريق فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز. كان هذا الفوز هو الأول للفريق في آخر أربع مباريات بالدوري، بعد ثلاثة مباريات شهدت تعادلين وهزيمة.



وتغلب زد إف سي خلال يوليو الجاري على نادي إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

هذه الرباعية كانت الثانية للفريق في آخر ثلاث جولات، حيث سبق وأن تغلب على طلائع الجيش بنفس النتيجة قبل مباراتين.

ورفع هذا الفوز رصيد زد إف سي إلى 44 نقطة في المركز السابع من 28 مباراة، بفارق نقطة عن سموحة السادس الذي لعب مباراة أكثر، ونقطة عن الزمالك الخامس الذي لعب مباراة أقل، وثلاث نقاط عن مودرن سبورت الرابع الذي لعب مباراتين أكثر.

أما إنبي فتجمد رصيده عند 42 نقطة من 30 مباراة.



مع تجديد عقد مجدي عبدالعاطي، يتطلع زد إف سي لمواصلة تحقيق النجاح والتألق في المواسم القادمة. إذ يضع النادي نصب عينيه تعزيز موقعه في الدوري المصري الممتاز، والسعي نحو تحقيق مزيد من الإنجازات تحت قيادة المدير الفني الذي أثبت جدارته وفاعليته في قيادة الفريق نحو النجاح.

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