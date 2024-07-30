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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي على تأهل الفراعنة إلى دور ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

أول تعليق من زيزو بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس

واستطاع منتخب مصر الأولمبي أن يحقق الفوز على نظيره إسبانيا، بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في أولمبياد باريس.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرًا ليلاقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وصنع أحمد سيد زيزو هدف منتخب مصر الأول أمام إسبانيا في مباراة اليوم الذي سجله إبراهيم عادل.

وكتب زيزو في ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الحمد لله مبروك للشعب المصري التأهل وان شاء الله بدعواتكم نقدر نحقق حاجه".