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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره الأوكراني بثنائية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024.

الأرجنتين تفوز على أوكرانيا بثنائية في أولمبياد باريس 2024

سيطر منتخب التانجو على مجريات المباراة في أول ربع ساعة من اللقاء ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنتخب الأوكراني.

وفي الجزء الثاني من الشوط الأول، سيطر المنتخب الأوكراني على مجريات اللعب ولكنه لم يستطع تهديد مرمى منتخب الأرجنتين الذي استعاد السيطرة على اللقاء مرة اخرى حتى نهاية الشوط وكاد يسجل هدف في الدقيقة 44 من أحداث الشوط عندما تلقى لوتشيانو جوندو نجم الأرجنتين تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء. ودون أن ينظر إلى أعلى، سدد الكرة باتجاه منتصف المرمى لكن كيريل فيسيون حارس مرمى أوكرانيا نجح في إنقاذها بسهولة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب الأرجنتين في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 عن طريق تياجو ألمادا الذي سجل الهدف من مسافة متوسطة، حيث سدد الكرة في الزاوية اليمنى العليا لمرمى أوكرانيا.

اول لاعبو منتخب أوكرانيا تعديل نتيجة اللقاء ولكنهم فشلوا حتى تمكن منتخب الأرجنتين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 91 عندما أطلق كريستيان ميدينا تسديدة واعدة ارتدت من حارس مرمى أوكرانيا إلى زميله كلاوديو إيشيفيري داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة سريعة في الزاوية اليمنى السفلية لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف منتخب المغرب صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط وجاء منتخب أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتذيل منتخب العراق المجموعة برصيد 3 نقاط.

