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أحمد جودة - القاهرة - نجحت إدارة نادى سموحة فى التعاقد مع لاعبتان جدد لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد للسيدات.

ندى ممدوح وملك منسى تنظمان ليد سموحة

وأعلنت مصدر مسئول فى الجهاز الفنى لكرة اليد بالنادى عن التعاقد مع اللاعبة ندى ممدوح القادمة من نادى الطيران.

وأعلن المصدر أيضًا عن التعاقد مع اللاعبة ملك منسى قادمة من نادى الشمس.

وتأتى هذة التدعيمات فى إطار حرص الإدارة على تدعيم الفريق حتى يتمكن تحقيق نتائج إيجابية فى الموسم القادم.