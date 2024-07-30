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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر منتخب مالي اليوم.. مشاهدة منتخب مالي × باراغواي بث مباشر بدون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024

شاهد بالبث المباشر منتخب مالي اليوم.. مشاهدة منتخب مالي × باراغواي بث مباشر دون "تشفير" | أولمبياد باريس 2024.. يشهد ملعب بارك دي برانس مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب باراغواي الأولمبي ومنتخب مالي، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مالي وباراغواي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب مالي وباراغواي اليوم في أولمبياد باريس 2024

مواجهة نارية بين الصقور الغينية والغواراني في أولمبياد باريس

ويدخل المنتخب الباراجوياني المباراة وهو في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في مباراته الأولى وخسارته في الثانية، ويسعى إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني. أما منتخب مالي فيأمل في تحقيق مفاجأة والفوز على المنتخب الباراجوياني، بعدما لم يحقق أي نقاط في الجولتين السابقتين، ويسعى إلى إنهاء مشواره في البطولة بشكل مشرف.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة لكلا المنتخبين، حيث تمثل فرصة تاريخية لمنتخب مالي لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يسعى المنتخب الباراجوياني إلى مواصلة مشواره نحو تحقيق إنجاز في الأولمبياد.

موعد مباراة منتخب مالي ومنتخب باراغواي في أولمبياد باريس 2024

ستنطلق مواجهة نارية تجمع بين منتخب مالي ومنتخب باراغواي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024. وستُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت ليبيا، و8:00 مساءً بتوقيت المغرب. هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث ستحدد مصيرهما في التأهل إلى الدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مالي ومنتخب باراغواي في أولمبياد باريس 2024



يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة مالي وباراغواي الحاسمة في أولمبياد باريس 2024 عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في منطقتنا. وستكون قناة بي إن سبورت 8 هي القناة المخصصة لبث هذه المباراة المثيرة. كما يمكن لبعض المشاهدين متابعتها على قناة الرياضية المغربية.

ترتيب مالي وباراغواي في المجموعة

ترتيب المجموعة الثانية (D):

اليابان الأولمبي ٦ نقاط باراغواي الأولمبي ٣ نقاط مالي الأولمبي نقطة الاحتلال نقطة



معلق مباراة مالي وباراغواي

أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت عن تعيين المعلق أحمد عبده للتعليق على أحداث مباراة منتخب مالي ومنتخب باراغواي في افتتاح أولمبياد باريس 2024، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة.

ملعب مباراة مالي وباراغواي

تلعب مباراة منتخب مالي ومنتخب باراغواي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، على أرضية ملعب بارك دي برانس.