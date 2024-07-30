المغرب يهزم العراق ويلحق بمصر
بلغ المنتخب المغربي ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، بفوزه على نظيره العراقي 3-0، يوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات.
سجل ثلاثية المغرب أمير ريتشاردسون (د17)، وسفيان رحيمي (د28)، وعبد الصمد الزلزولي (د35).
وتربع أسود الأطلس على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وصعد إلى الدور ثمن النهائي رفقة وصيفه الأرجنتيني، الذي تغلب بدوره على نظيره الأوكراني بهدفين من دون رد.
وكانت مصر قد تصدرت المجموعة الثالثة في وقت سابق اليوم بعد الفوز 2-1 على إسبانيا، وضمنت الصعود أيضاً إلى دور الثمانية.
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