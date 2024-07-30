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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة" نجم منتخب مصر، لتدعيم صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يعلن التعاقد مع محمد مصطفى "لعبة" نجم منتخب مصر للكرة الطائرة

ووقع محمد مصطفى "لعبة"، على عقود انضمامه للزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، وذلك قبل السفر مع بعثة منتخب مصر إلى فرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس.

ومن المنتظر، أن ينضم "لعبة" لتدريبات الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس.

وسبق تُوج "لعبة" مع "طائرة الزمالك" بلقبي الدوري المحلي وكأس مصر موسم 2021 - 2022.

