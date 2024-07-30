نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجيرو ميكالي.. المدرب الذي راهن الجميع على فشله فأطلق عليهم الرصاص (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي والهلال السابق، محركات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة عقب أن نجح في قيادة الفراعنة إلى الانتصار على حساب إسبانيا.

وفاز منتخب مصر ببراعة على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة أولمبياد باريس 2024.

وأحرز إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر أن يقود فريقه إلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ليضمن التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة وذلك على حساب إسبانيا.

ولم يحظى مدرب مصر الأولمبي العديد من الدعم خلال الفترة الماضية، حيث شكك الجميع في قدراته، خاصة بعد المسيرة التي لم تكن أفضل شيء مع نادي الهلال السعودي.

وقاد ميكالي الزعيم في (13) مباراة، قبل أن يعلن مسئولو الفريق، رحيله عن النادي وعدم استمراره ضمن صفوف الفريق وذلك لتذبذب النتائج على عكس ما كان متوقع منه.

وكان المدرب البرازيلي قد قاد نادي الهلال في (13) مباراة، سبع مباريات منها في كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث نجح في الفوز في (5) منها، والهزيمة في مباراتين، ولم يتلقى الفريق أي هزيمة، خلاله سجل الهلال معه 15 هدف، واستقبل (9) أهداف.

كما خاض الزعيم مع ميكالي ست مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أسيا حقق خلالها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل الفريق في مباراة وحيدة، وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل الزعيم (11) هدف، واستقبل (9) أهداف.

نجاح ميكالي مع مصر وإثبات جدارته

ولكن قرر ميكالي تأكيد جدارته للجميع حينما تولى قيادة منتخب مصر ليثبت أنه مميز ويستحق مكانته بجدارة، وظهر ذلك في بطولة أولمبياد باريس بعد التأهل لدور ربع النهائي من خلال الفوز على إسبانيا.

ميكالي الفقير غني التعريف

ولم يكن يتوقع أحد أن ينجح ميكالي في قيادة مصر إلى دور ربع النهائي وهو متصدر لمجموعته، حيث كان يردد أغلب الجماهير أنه فقير في التفكير وكذلك لا يمتلك عناصر يمكنها الصمود في أولمبياد باريس.

ولعب ميكالي مباراة قوية أمام باريس، نجح في فرض شخصيته وسجل هدفين ببراعة وأحرز هدف تم إلغاءه بداعي التسلل مع فرص عديدة أخفق النادي في تسجيلها، مقابل هدف لصالح الإسبان بخطأ من لاعب منتخب مصر.

وصدم ميكالي الجميع، حيث تصدر مجموعته التي يتواجد فيها إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، بسبع نقاط والمفاجأة أن شباكه لم تتلقى سوى هدف وحيد من خلال ثلاث مباريات لعبها في البطولة.