نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الإسماعيلي وبلدية المحلة بالدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي نتيجة شوط اللقاء الأول بين الإسماعيلي وبلدية المحلة بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المحلي.

وتقدم فريق بلدية المحلة على نظيره الدراويش في الدقيقة 14 من زمن المباراة، عن طريق حسام أشرف.

وجاء الهدف بعد تصويبة ضعيفة من حدود منطقة الـ6 ياردات، لكنها باغتت أحمد عادل حارس مرمى الإسماعيلي لتسكن الشباك.

وتعادل الإسماعيلي في شوط اللقاء الأول عن طريق محمد عمار مدافع الفريق، عند الدقيقة 19 من زمن شوط اللقاء الأول.

وجاء هدف التعادل لصالح الدراويش من ركنية نفذها عمر الساعي، ليقابلها محمد عمار مدافع الإسماعيلي ويسجلها في مرمى البلدية.

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل ضمان البقاء في الدوري العام للموسم المقبل بشكل رسمي.