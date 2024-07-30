نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إيفرتون يتعاقد مع الأيرلندي جيك أوبراين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الدولي الأيرلندي جيك أوبراين، خلال الأنتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

وأنضم المدافع الأيرلندي إلي صفوف الفريق الإنجليزي قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي بمقابل 20 مليون يورو.

ووقع جيك اوبراين البالغ من العمر 23 عام علي عقود أنتقاله إلي إيفرتون حتي يونيو 2028.

إيفرتون يضم مدافع ليون الفرنسي

وتحدث اللاعب الأيرلندي للموقع الرسمي لنادي إيفرتون، قائلًا " كنت أحلم بهذا النوع من التحركات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع مثل هذا النادي التاريخي، إنها خطوة مثيرة للغاية بالنسبة لي".

وأضاف أوبراين " إيفرتون نادٍ ضخم له الكثير من التاريخ خلفه وهناك مستقبل كبير أيضًا، عندما فتحت نافذة الانتقالات كانت هناك أندية أخرى بالنسبة لي ولكن لم يكن هناك سوى نادٍ واحد أردت الذهاب إليه وهو إيفرتون".

وشارك اللاعب الأيرلندي مع فريقه السابق "ليون " الموسم الماضي في 32 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.