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أحمد جودة - القاهرة - صرح فينسيت انسيتيت مدرب منتخب مصر لسلاح السيف أن الفريق يخوض غدًا منافسات الفرق في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بهدف الحصول على ميدالية أولمبية وتعويض نتيجة منافسات الفردي.

مدرب سلاح السيف رجال: هدفنا ميدالية أولمبية ومباراة فرنسا الأصعب

وأوضح انسيتيت أن مصر حققت نتيجة ممتازة في منافسات الفرق رغم عدم الحصول على ميدالية، حيث أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تأهلت بلاعبين إلى نصف نهائي منافسات الفردي في سلاح السيف وذلك من خلال زياد السيسي ومحمد عامر اللذان انهيا المنافسات في المركزين الرابع والسادس.

وقال المدرب الفرنسي أن المباراة الأولى للمنتخب المصري في منافسات الفرق هي الأصعب فمنتخب فرنسا في منافسات سلاح السيف يمتلك ثلاثة لاعبين ضمن أفضل 16 لاعبا في التصنيف الدولي مثل المنتخب المصري الذي يقع الثلاثة لاعبين الأساسيين ضمن أفضل 16 لاعبًا على العالم.

وأضاف انسيتيت أن صعوبة المباراة ستكون في اللعب داخل الجراند باليه أمام المنتخب الفرنسي الذي سيحظى بتشجيع كبير من الجماهير التي تملأ الصالة عن اخرها وتشجع لاعبيها بشكل جنوني، ومما سيزيد المباراة صعوبة أن الفريقين يريدان تعويض خسارتهم في منافسات الفردي.

وأنهى انسيتيت تصريحاته مؤكدًا أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن لاعبي المنتخب المصري جاهزون للمباراة بشكل جيد وقد تحدثت معهم لتجهيزهم معنويًا فيجب على اللاعبين أن يتمتعو بالثبات الانفعالي خلال هذه المباراة من أجل التركيز في الملعب فقط دون الاهتمام للجماهير وتشجيعهم لمنتخبهم.

وخاض منتخب سلاح السيف اليوم تدريباته بقوة استعدادًا لمنافسات الفرق المقرر إقامتها غدًا الأربعاء الموافق 31 يوليو في صالة جراند باليه Grand Palais في تمام الساعة 13.30 حيث يواجه منتخب مصر نظيره الفرنسي في اولى مباريات الفريق.

ويهدف الفراعنة تعويض خسارتهم في منافسات الفرق والتتويج بميدالية أولمبية رغم صعوبة المنافسة بين أفضل 8 فرق في العالم ومواجهة المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والجمهور في أول مباريات الفريق.