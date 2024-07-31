نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة تحقق فوزًا هامًا على الإسماعيلي ببطولة الدوري العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فريق بلدية المحلة من تحقيق فوزا هامًا على ضيفه الإسماعيلي، برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المحلي.

وتقدم فريق بلدية المحلة على نظيره الدراويش في الدقيقة 14 من زمن المباراة، عن طريق حسام أشرف.

وجاء الهدف بعد تصويبة ضعيفة من حدود منطقة الـ6 ياردات، لكنها باغتت أحمد عادل حارس مرمى الإسماعيلي لتسكن الشباك.

وتعادل الإسماعيلي في شوط اللقاء الأول عن طريق محمد عمار مدافع الفريق، عند الدقيقة 19 من زمن شوط اللقاء الأول.

وجاء هدف التعادل لصالح الدراويش من ركنية نفذها عمر الساعي، ليقابلها محمد عمار مدافع الإسماعيلي ويسجلها في مرمى البلدية.

ومن ثم تقدم فريق البلدية مرة أخرى في بداية شوط اللقاء الثاني، وخاصة عند الدقيقة 52 من عمر المباراة، عن طريق محمد أشرف.

وجاء الهدف الثاني بعد خطأ محمد بيومي في التمرير لترتد إلى أحمد رضا لاعب بلدية المحلة ليصنع هدف فريقه الثاني لمحمد أشرف بعد عرضية متقنة ليقابلها الأخير برأسية قوية تسكن مرمى الدراويش.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف التعادل لصالح الدراويش في الدقيقة 79 من عمر المباراة، بتصويبة قوية لركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف حسام أشرف الهدف الثالث لفريقه في المباراة في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع للمباراة، من ركلة جزاء.

وقضى عبد الرحمن سمانة على آمال الدراويش في الدقائق الأخيرة من زمن الوقت بدل من الضائع، بعد تسجيله الهدف الرابع لبلدية المحلة في المباراة، بعد تمريرة من حسام حسن مدافع الفريق.

وبهذه النتيجة يظل الإسماعيلي في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يرتفع رصيد بلدية المحلة للنقطة 27 محتلًا بهم المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.