نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم منتخب الشباب يدخل دائرة اهتمام الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى محمد هاني رشاد مهاجم فريق 6 أكتوبر ومنتخب الشباب مواليد 2005 عدة عروض لضمه في الفترة القادمة وذلك اثناء تواجده في معسكر الفراعنة الصغار تحت قيادة وائل رياض



وانتظم اللاعب في معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 منذ عدة ايام وهو أحد المعسكرات التي يقيمها الجهاز الفني استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا للشباب والمقرر إقامتها العام المقبل 2025.

وصرح مصدر مقرب للاعب أن هاني تلقى عروضا من القطبين الاهلي والزمالك وزد اف سي حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز منها الجناح الأيمن والجناح الأيسر وهو هداف فريقه على مدار الثلاث سنوات الماضية وتم تصعيده للفريق الأول وهو في عمر 17 عامًا.

ومن المقرر أن يحسم ناديه واجهة اللاعب القادمة بعد دراسة العروض المقدمة للنادي