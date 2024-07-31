نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة خير.. نجم باراجواي الأبرز يغيب أمام مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن منتخب مصر التأهل لدور ربع النهائي في أولمبياد باريس وذلك بعد تخطي عقبة اسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وصعد منتخب مصر متصدرا للمجموعة الثالثة لينتظر الفائز من باراجواي ومالي في المجموعة الرابعة.

غياب نجم باراجواي

وفقد منتخب باراجواي نجمه مارسيلو فرنانديز في دور ربع النهائي بعد الحصول على إنذار في مباراة فريقه أمام مالي.

مارسيلو فرنانديز هداف منتخب باراجواي في أولمبياد باريس بتسجيله 3 أهداف في البطولة حتى

وصاحب هدف تقدم باراجواي حتى الآن على مالي والذي يقترب به من التأهل لدور ربع النهائي.