نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل المأمور: باراجواي تخشى مواجهة مصر.. وحراسة مرمى الفراعنة بخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عادل المأمور حارس مرمى الزمالك السابق، أنه لا يخشى على منتخب مصر الأولمبي في مواجهة دور الثمانية بأولمبياد باريس.

عادل المأمور: باراجواي تخشى مواجهة مصر

وضربت باراجواي موعدًا لمواجهة منتخب مصر بعد الفوز على مالي بهدف دون رد، ليتأهل ثانيًا خلف منتخب اليابان، فيما صعد الفراعنة متصدرًا مجموعته بعد الفوز على إسبانيا.

قال عادل المأمور في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، لا خوف على منتخب مصر الأولمبي، سيحقّقون نتيجة إيجابية أمام باراجواي والتأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس.

وأضاف، منتخب باراجواي يعمل مليون حساب لمنتخب مصر، هم يخشون مواجهتنا بعد فوزنا على إسبانيا، وأثق في قدرتنا على التأهل لنصف النهائي.

وأتم المأمور تصريحاته قائلًا، حراسة مرمى المنتخب بخير، والدليل على ذلك تلقي هدفًا واحدًا في 3 مباريات.