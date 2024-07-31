نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مبابي يمتلك 80% من نادٍ فرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول امتلاك كيليان مبابي نجم ريال مدريد، فريق فرنسي خلال الساعات الأخيرة.

مبابي يمتلك نادي كان الفرنسي

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد، أصبح المالك الجديد لنادي كان الفرنسي.

وينشط نادي كان الفرنسي، بدوري الدرجة الثانية، وختم الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري، بعدما حقق 58 نقطة من 38 مباراة.

وفشل فريق كان في الصعود للدوري الفرنسي الأول، بفارق 10 نقاط فقط عن أنجيه صاحب المركز الثاني.

وأوضحت الصحيفة، أن كيليان مبابي تملك النادي الفرنسي بعد شرائه 80% من أسهم النادي في الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ فريق كان موسمه الجديد يوم 17 أغسطس المقبل، في أولى مبارياته الرسمية ببطولة دوري الدرجة الثانية الفرنسي أمام نظيره باريس أف سي.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي أنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويطمح لتحقيق العديد من الألقاب مع الملكي خلال الخمس سنوات المقبلة، بعدما وقع على عقد طويل الأمد مع زعيم القارة العجوز.