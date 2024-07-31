نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة مصرية تدير مباراة الكونغو وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباريات تصفيات أمم إفريقيا والتي ستقام في سبتمبر الماضي. وأسندت المباراة إلى محمد عادل حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، ويتواجد محمود ناجي حكما رابعا. موعد مباراة الكونغو وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا وتقام المباراة الجمعة الموافق السادس من شهر سبتمبر المقبل. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة مباراة الكونغو وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.