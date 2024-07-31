نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البنا حكما لمباراة زيمبابوي والكاميرون في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباريات تصفيات أمم إفريقيا والتي ستقام في سبتمبر الماضي.

وأسندت المباراة الحكم محمود البنا ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، سمير جمال مساعد ثان، ويتواجد أحمد جمال حكما رابعا.

موعد مباراة زيمبابوي والكاميرون في تصفيات أمم إفريقيا

تقام المباراة الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر المقبل على ستاد زيمبابوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة زيمبابوي والكاميرون في تصفيات أمم إفريقيا

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.