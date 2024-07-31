المصري يوجه الشكر للنجم التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته للنسور الخضر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه النادي المصري الشكر للنجم التونسي معتز زدام عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نهاية فترة إعارته للنسور الخضر، قادمًا من فريق الترجي التونسي.

المصري يوجه الشكر للنجم التونسي معتز زدام

معتز زدام، البالغ من العمر 23 عامًا والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط، انضم إلى المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من الترجي.

شارك اللاعب مع المصري في 22 مباراة ببطولتي الدوري وكأس الرابطة، نجح خلالها في إحراز خمسة أهداف، مما جعله يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المصري بالدوري.

كما حصل زدام على لقب أفضل لاعب في خمس مباريات بالدوري، ليكون تألقه مع المصري دافعًا لاختياره للانضمام للمنتخب التونسي. يعبر النادي المصري عن امتنانه لإسهامات زدام ويتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة مع فريقه الترجي والمنتخب التونسي.