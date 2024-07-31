نجوم المصري يودعون زميلهم التونسي معتز زدام بعد نهاية إعارته للقلعة الخضراء

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أحمد جودة - القاهرة - حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على هامش مران مساء أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية،وكذا الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر على توديع زميلهم التونسي معتز زدام وذلك بعد نهاية إعارته للقلعة الخضراء التي استمرت لستة أشهر قادمًا من الترجي التونسي.

نجوم المصري يودعون زميلهم التونسي معتز زدام

حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع زدام الذي ترك بصمة كبيرة مع الفريق باحرازه لخمسة أهداف خلال 22 مشاركة مع الفريق ببطولتي الدوري وكأس الرابطة.

معتز زدام، البالغ من العمر 23 عامًا والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط، انضم إلى المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة من الترجي.

شارك اللاعب مع المصري في 22 مباراة ببطولتي الدوري وكأس الرابطة، نجح خلالها في إحراز خمسة أهداف، مما جعله يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المصري بالدوري.

كما حصل زدام على لقب أفضل لاعب في خمس مباريات بالدوري، ليكون تألقه مع المصري دافعًا لاختياره للانضمام للمنتخب التونسي.

يعبر النادي المصري عن امتنانه لإسهامات زدام ويتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة مع فريقه الترجي والمنتخب التونسي.