نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يلتقي الرئيس السيسي خلال جولة بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، لقاءً مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال جولة قام بها الرئيس بصحبة محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في أحد المشروعات السياحية التي تديرها مجموعة شركات بيك الباتروس بالساحل الشمالي.

كامل أبو علي يلتقي الرئيس السيسي

خلال الجولة، استعرض الرئيس السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان تطورات المشروع السياحي الكبير، الذي يعكس تعاونًا مثمرًا بين مصر والإمارات في مجال الاستثمار السياحي.

وأثنى الرئيس السيسي على جهود مجموعة بيك الباتروس في تعزيز البنية التحتية السياحية وتطوير مشاريع مبتكرة تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

جاءت هذه الزيارة لتؤكد على عمق العلاقات المصرية الإماراتية والتعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع السياحة الذي يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في البلدين.

وأعرب كامل أبو علي عن فخره وسعادته بلقاء الرئيس السيسي ومحمد بن زايد، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل على تطوير القطاع السياحي في مصر.