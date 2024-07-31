نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري وإنبي بالدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري لمواجهة نظيره فريق إنبي بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد ضد إنبي

يخوض الفريق السكندري هذه المباراة في الساعة الخامسة والنصف عصرا بدلا من التاسعة مساءًا الاربعاء، بعدما قررت رابطة الأندية المحترفة، تبكير اللقاء بمعدل 3 ساعات ونصف الساعة لعدم الانتهاء من صيانة الشبكات الكهربائية بالاستاد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وإنبي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

ترتيب فريقي الاتحاد السكندرى وإنبي بالدوري

يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 39 نقطة جمعها من 31 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 12 وخسر 10 لقاءات.

بينما يحتل فريق إنبى المركز التاسع في الجدول برصيد 42 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 11 مباريات وتعادل في 9 وخسر 10 مباريات.