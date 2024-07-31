نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة زد ومودرن سبورت بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت وزد بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت وزد

وتذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، حصدها بعد خوض 31 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 23.