نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كرة اليد اليوم في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي كرة اليد بكل مكان وبالتحديد عشاق المنتخبات الكبرى عن مواعيد مباريات كرة اليد اليوم في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

"كرة يد"

النرويج ضد المجر 10:00.

كرواتيا ضد المانيا 12:00.

إسبانيا ضد اليابان 3:00.

سلوفينيا ضد السويد 5:00.

فرنسا ضد مصر 8:00.

الدنمارك ضد الأرجنتين 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3.