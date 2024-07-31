نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره ريال بيتيس وديًا صباح غد الخميس الموافق مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويستضيف ملعب "سناب دراجون" هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وريال بيتيس في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس غدًا الخميس في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس صباح غد الخميس، عبر شبكة قنوات MBC مصر، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC مصر 2، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.