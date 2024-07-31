نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة الأهلي والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 72 نقطة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 34 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 15 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم الخميس 1 أغسطس 2024 على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء.